Nella trentesima giornata di Serie B, il portiere Rao riceve un 7,5 per le sue prestazioni, mentre il Palermo viene valutato con un 5. Il Monza si distingue non solo per il talento mostrato in campo, ma anche per la capacità di mantenere un gioco solido. La giornata ha visto anche altri giocatori e squadre ricevere valutazioni diverse, evidenziando le varie performance delle squadre coinvolte.

Si chiude la trentesima giornata di Serie B: ecco i promossi e i bocciati di un torneo ancora in bilico. Elogio della concretezza: tre occasioni e tre gol. Gli scontri diretti si vincono anche così e il Monza ha dato una bella spallata alla lotta per la A diretta, allungando sul Frosinone e soprattutto spedendo a meno 6 il Palermo. “Siamo stati perfetti, ma non è finita qui”, il monito di Bianco. Che riaggiornerà il bilancio parziale al termine di una settimana che si concluderà sabato, ospitando il Venezia nella sfida per il primato che precede la sosta. Qualche spunto dalle individualità, in un contesto che funziona: Delli Carri non ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B. Rao 7,5: perché prima non giocava? Palermo piccolo coi grandi, da 5

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