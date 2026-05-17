Latina promozione in Primavera 2 | trionfo sul campo e caos finale
Nel match che ha portato il Latina alla promozione in Primavera 2, la squadra ha mantenuto la calma nonostante la forte pressione degli avversari. Alla fine della partita si è scatenato un caos, con quattro giocatori espulsi tra i protagonisti dell’episodio. La difesa del Latina ha affrontato la fase più difficile del match riuscendo a resistere agli attacchi, mentre sul campo si sono verificati momenti di tensione che hanno coinvolto diversi giocatori.
? Domande chiave Come ha fatto la difesa del Latina a resistere alla pressione?. Chi sono i quattro giocatori espulsi durante il caos finale?. Perché l'arbitro ha concesso ben otto minuti di recupero?. Quali sono i prossimi obiettivi per il settore giovanile nerazzurro?.? In Breve Vantaggio Latina dovuto al miglior piazzamento in classifica dopo il pareggio 1-1 iniziale.. Arbitro Leorsini espelle De Marchi e Saraz per il Latina, Sechi e Coriolano per il Catania.. Otto minuti di recupero concessi dopo gli scontri tra i giocatori sul campo.. Allenatore Spiridigliozzi sostituisce Saraz, Saurini, Fontana, Di Vincenzo e Traunini per gestire il ritmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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