Nel match che ha portato il Latina alla promozione in Primavera 2, la squadra ha mantenuto la calma nonostante la forte pressione degli avversari. Alla fine della partita si è scatenato un caos, con quattro giocatori espulsi tra i protagonisti dell’episodio. La difesa del Latina ha affrontato la fase più difficile del match riuscendo a resistere agli attacchi, mentre sul campo si sono verificati momenti di tensione che hanno coinvolto diversi giocatori.

? Domande chiave Come ha fatto la difesa del Latina a resistere alla pressione?. Chi sono i quattro giocatori espulsi durante il caos finale?. Perché l'arbitro ha concesso ben otto minuti di recupero?. Quali sono i prossimi obiettivi per il settore giovanile nerazzurro?.? In Breve Vantaggio Latina dovuto al miglior piazzamento in classifica dopo il pareggio 1-1 iniziale.. Arbitro Leorsini espelle De Marchi e Saraz per il Latina, Sechi e Coriolano per il Catania.. Otto minuti di recupero concessi dopo gli scontri tra i giocatori sul campo.. Allenatore Spiridigliozzi sostituisce Saraz, Saurini, Fontana, Di Vincenzo e Traunini per gestire il ritmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina, promozione in Primavera 2: trionfo sul campo e caos finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

I giovani orgoglio del Latina, storica promozione in Primavera 2Il Latina Calcio 1932 centra la promozione in Primavera 2 al termine di una finale intensa e molto combattuta.

Carrarese Giovani: trionfo in Prima Categoria e promozione in campo? Cosa scoprirai Come ha fatto il cambio di allenatore a garantire il titolo? Chi ha costruito la rosa vincente grazie al lavoro del direttore Vacca?...

I giovani orgoglio del Latina, storica promozione in Primavera 2La squadra di Spiridigliozzi pareggia 0-0 in casa al Gino Bondioli contro il Catania e si aggiudica la finale come prima nella stagione regolare (all'andata 1-1). Partita molto tesa con 4 espulsi, m ... today.it

Il pareggio più bello del mondo: Latina campione! Il salto in primavera 2 è realtà.Il Latina conquista la Primavera 2 dopo una sfida spettacolare contro il Catania. Lo 0-0 finale, dopo l’1-1 dell’andata, premia i pontini grazie al miglior piazzamento. Nel primo tempo i ritmi sono al ... gazzettaregionale.it