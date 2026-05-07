La squadra locale ha conquistato il titolo in Prima Categoria e si è assicurata la promozione. Il cambio di allenatore prima della stagione ha portato i risultati sperati, portando la squadra a vincere il campionato. La rosa è stata costruita grazie al lavoro del direttore sportivo, che ha scelto giocatori strategici per rafforzare il gruppo. La vittoria è arrivata dopo una stagione caratterizzata da impegno e determinazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il cambio di allenatore a garantire il titolo?. Chi ha costruito la rosa vincente grazie al lavoro del direttore Vacca?. Cosa ha dichiarato il capitano Zuccarelli sul suo futuro calcistico?. Come si preparerà la squadra alla nuova sfida in Promozione?.? In Breve Gestione tecnica divisa tra mister Incerti e mister Moriani con supporto di Vacca. Capitano Arturo Zuccarelli esprime gratitudine verso lo staff tecnico e il direttore Vacca. Il gruppo si prepara alla nuova sfida agonistica nel campionato di Promozione. Zuccarelli mantiene riservato il futuro calcistico dopo il traguardo raggiunto a Carrara. La Carrarese Giovani conquista il titolo di Prima Categoria e assicura la promozione in Promozione dopo una stagione culminata con il traguardo sportivo raggiunto questa settimana a Carrara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrarese Giovani: trionfo in Prima Categoria e promozione in campo

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