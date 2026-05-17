I giovani orgoglio del Latina storica promozione in Primavera 2

Il Latina Calcio 1932 ha ottenuto la promozione in Primavera 2 dopo una finale molto combattuta e ricca di emozioni. La partita si è conclusa con una vittoria determinante, che ha consentito alla squadra di salire di categoria. Questa promozione rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile del club. I giovani calciatori hanno dimostrato grande impegno e determinazione nel corso della stagione. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dalla società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui