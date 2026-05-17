I giovani orgoglio del Latina storica promozione in Primavera 2
Il Latina Calcio 1932 ha ottenuto la promozione in Primavera 2 dopo una finale molto combattuta e ricca di emozioni. La partita si è conclusa con una vittoria determinante, che ha consentito alla squadra di salire di categoria. Questa promozione rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile del club. I giovani calciatori hanno dimostrato grande impegno e determinazione nel corso della stagione. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dalla società.
Il Latina Calcio 1932 centra la promozione in Primavera 2 al termine di una finale intensa e molto combattuta. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nella gara d’andata, ai nerazzurri è stato sufficiente lo 0-0 contro il Catania per conquistare il salto di categoria, favorito dal miglior piazzamento. 🔗 Leggi su Today.it
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