A Latiano è stato pubblicato un bando che offre tirocini inclusivi con un’indennità mensile di 600 euro destinata a persone disoccupate residenti nel comune. I requisiti specifici riguardano i cittadini senza lavoro e residenti nel territorio comunale. Le aziende locali possono ospitare i tirocinanti senza sostenere costi diretti, in quanto il finanziamento copre l’indennità prevista per i partecipanti. La misura mira a favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di disoccupati.

? Punti chiave Chi sono i residenti che possono accedere ai 600 euro mensili?. Come possono le aziende locali ospitare i tirocinanti senza costi?. Quali categorie di persone fragili sono prioritarie per questo bando?. Perché il Comune punta sul lavoro per risolvere i disagi familiari?.? In Breve Requisiti: residenti a Latiano tra 18 e 60 anni con situazioni di fragilità.. Indennità mensile di 600 euro per una durata complessiva di 6 mesi.. Aziende locali ospitano tirocinanti senza costi grazie al sostegno del Comune.. Obiettivo inclusione per disabili fisici, sensoriali o persone con disagio psichico.. L’Amministrazione comunale di Latiano... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latiano: bando per tirocini inclusivi, 600 euro per i disoccupati

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