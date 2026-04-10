Bando per nuove competenze lavoratori agricoli | 364 mila euro per attivare 95 tirocini

Un nuovo bando prevede una dotazione di 364 mila euro destinata a attivare 95 tirocini per lavoratori agricoli. L’obiettivo è offrire un’alternativa ai tradizionali contratti stagionali a basso costo e ridurre il rischio di coinvolgimento nel caporalato. La misura mira a favorire percorsi di formazione e inserimento lavorativo nel settore agricolo. La richiesta di partecipazione può essere presentata secondo le modalità indicate nel bando.

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