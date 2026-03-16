Tirocini in Sicilia | Formati per essere nuovamente disoccupati

In Sicilia, i tirocinanti denunciano di aver seguito percorsi formativi che non portano a un’occupazione stabile, rimanendo spesso senza un lavoro al termine del periodo di stage. La situazione viene definita da alcuni come una paradossale trappola, dove i giovani investono tempo e risorse in formazione che non si traduce in opportunità concrete. La polemica si concentra sulla mancanza di esiti occupazionali e sulla percezione di essere stati ingannati.

Triste la Sicilia: tirocinanti beffati da una formazione che và in un binario morto senza assunzione del lavoro. Sempre più disoccupati. Chiedo interventi urgenti istituzionali per strutturare la legge salva precari in Sicilia. Il disastro dei tirocini regionali in Sicilia: la mia battaglia per il diritto al lavoro Come portavoce regionale dei tirocinanti siciliani, seguo ormai da moltissimi anni e con estrema attenzione le vicende dei lavoratori precari della nostra isola. Ci troviamo di fronte a una vera emergenza sociale che riguarda le prospettive di vita di migliaia di persone. Per questo, chiedo con urgenza alle istituzioni di affrontare finalmente il tema del lavoro in Sicilia con la serietà che merita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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