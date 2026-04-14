Kim Kardashian si prepara a debuttare come produttrice a Broadway con la partecipazione alla messa in scena della pièce The Fear of 13. La produzione vede anche la presenza dell’attore Adrien Brody nel cast. La notizia è stata annunciata recentemente e rappresenta un passo importante per la Kardashian nel settore teatrale. La rappresentazione è prevista nelle prossime settimane e coinvolge diversi professionisti dello spettacolo.

Kim Kardashian si appresta a fare il suo debutto come produttrice a Broadway, entrando nel team creativo che porterà in scena la pièce The Fear of 13. Il progetto teatrale, che vedrà protagonisti Adrien Brody e Tessa Thompson, si concentra sulla vicenda di Nick Yarris, un uomo colpito da una condanna ingiusta e rimasto nel braccio della morte per 22 anni prima di ottenere l’assoluzione grazie ai test del DNA nel 2003. L’annuncio è arrivato tramite un video condiviso dalla quarantacinquenne sui propri canali social il 13 aprile, dove ha spiegato come la riforma della giustizia penale sia diventata una missione personale negli ultimi dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kim Kardashian a Broadway: debutto per la giustizia con Adrien Brody

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