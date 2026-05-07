Durante il Met Gala 2026, tenutosi il 4 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York, alcuni video hanno catturato l’attenzione sui social media, mostrando i movimenti della mascella di un’attrice. Questi clip sono diventati rapidamente virali, dando origine a meme e discussioni online. La manifestazione ha visto anche altri look originali e momenti che hanno generato reazioni diverse tra il pubblico e gli utenti di internet.

Il Met Gala 2026 si è svolto il 4 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York e, come ogni anno, ha regalato momenti indimenticabili, look sorprendenti e, inevitabilmente, polemiche social. Tra i protagonisti della serata c’era Rachel Zegler, l’attrice nota al grande pubblico per aver interpretato la protagonista nel controverso live action di Biancaneve targato Disney. Ma questa volta non sono state le sue dichiarazioni a far discutere, bensì qualcosa di molto più inaspettato: i suoi movimenti facciali sul red carpet. L’evento celebrava l’apertura della mostra primaverile “ Costume Art “, un’esposizione che esplora la moda come forma d’arte centrale, accostando abiti storici a opere d’arte figurativa.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I movimenti della mascella di Rachel Zegler scatenano meme e polemiche: ecco perché i video sono virali

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