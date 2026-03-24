Fiamme nel parcheggio dell' ospedale | distrutta un’auto a Scorrano

Nella serata di oggi a Scorrano, alle 19,30, un incendio ha interessato il parcheggio di un ospedale. Un'auto, una Renault Captur, è stata completamente avvolta dalle fiamme all’interno dell’area di sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e avviare le verifiche del caso. Nessuna altra vettura è risultata coinvolta.

L’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha evitato che il rogo si propagasse agli altri veicoli in sosta SCORRANO – Un improvviso incendio ha scosso la serata di Scorrano, dove intorno alle 19,30 di oggi una Renault Captur è stata completamente avvolta dalle fiamme all'interno dell'area parcheggi del presidio ospedaliero. Sul posto è giunta in pochi minuti una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. I soccorritori si sono messi subito al lavoro per domare l’incendio, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che queste potessero estendersi alle vetture adiacenti. Nonostante le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell'intera zona, l'automobile colpita è risultata purtroppo completamente distrutta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fiamme nel parcheggio dell'ospedale: distrutta un’auto a Scorrano Articoli correlati Leggi anche: Furti di marmitte alle auto nel parcheggio dell'ospedale: "Almeno 3 casi, servono telecamere" Ladri al parcheggio dell’ospedale. Nel mirino i componenti delle auto: "Ora basta, servono deterrenti"Ferrara, 21 febbraio 2026 – Ladri scatenati nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale Sant’Anna. Contenuti e approfondimenti su Fiamme nel parcheggio dell'ospedale... Temi più discussi: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto; Alghero, maxi rogo in un parcheggio esterno dell’aeroporto: 14 auto distrutte – VIDEO; Alghero, incendio nella notte vicino all’aeroporto: 14 auto distrutte; Auto incendiata nel parcheggio delle Case dei Puffi a Trieste: è la seconda volta. Auto distrutta dalle fiamme nel parcheggio dell’ospedale a Scorrano: intervengono i Vigili del FuocoSCORRANO (Lecce) - Un’autovettura è andata completamente distrutta in seguito a un incendio divampato intorno alle 19.30 nel parcheggio dell’ospedale di ... corrieresalentino.it Incendio nel parcheggio dell'ospedale di Scorrano: a fuoco l'auto di un operatore sanitarioMomenti di paura nel parcheggio interno dell’ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano (Lecce), dove una Renault Captur è stata avvolta ... msn.com Territorio - Incendio a Busto Garolfo: in fiamme 3.000 metri quadrati di un campo vicino alle abitazioni - facebook.com facebook Pizzeria in fiamme, palazzine evacuate x.com