Lascia la cucina e apre una gastronomia Alle spalle l' arte di generazioni di macellai

Da riminitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane professionista, con radici tra la Campania e Rimini, ha deciso di lasciare il settore della ristorazione per aprire una gastronomia. Cresciuto tra le macellerie di famiglia e il profumo di carne locale, ha maturato una formazione che ha incluso esperienze in rinomati ristoranti. A trent’anni, ha scelto di intraprendere questa nuova strada, portando con sé un bagaglio di conoscenze tramandate da generazioni di macellai. La sua attività si concentra sull’offerta di prodotti di alta qualità e di provenienza locale.

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C’è chi il mestiere lo impara e chi, come Mattia Piatti, lo eredita insieme al Dna. Trent’anni, origini campane e radici riminesi, Mattia è cresciuto tra il profumo della carne a chilometro zero e il bancone delle macellerie di famiglia, prima di farsi le ossa dietro i fuochi della Divina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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