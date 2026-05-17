Las Vegas | lo spettacolo gratuito delle Fountains of Bellagio che incanta milioni di visitatori
Le Fountains of Bellagio, situate a Las Vegas, sono una delle attrazioni più conosciute e visitate della città. Si tratta di uno spettacolo di fontane danzanti che si svolge all’interno di una grande fontana situata davanti all’hotel e casinò Bellagio. L’evento si ripete regolarmente e può essere osservato gratuitamente dai passanti. Ogni giorno, centinaia di persone si radunano per assistere alle esibizioni di acqua, musica e luci che attirano visitatori provenienti da tutto il mondo.
Le Fountains of Bellagio sono tra le attrazioni più celebri e fotografate di Las Vegas, simbolo dell’energia spettacolare che caratterizza la città nel deserto del Nevada. Situate davanti al celebre resort Bellagio, queste fontane sono diventate negli anni una tappa irrinunciabile per chiunque visiti Las Vegas, attirando milioni di spettatori ogni anno. Ogni giorno, a orari prestabiliti, migliaia di persone si radunano sulla Las Vegas Strip per assistere alle esibizioni d’acqua sincronizzate con musica e giochi di luce: un crescendo di getti d’acqua che possono raggiungere i 140 metri di altezza, coreografati su colonne sonore che spaziano da classici intramontabili alle hit contemporanee. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
El Espectáculo de Fuentes Más Romántico del Mundo: Fountains of Bellagio en Las Vegas – Nov-25
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