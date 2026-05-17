Las Vegas | lo spettacolo gratuito delle Fountains of Bellagio che incanta milioni di visitatori

Le Fountains of Bellagio, situate a Las Vegas, sono una delle attrazioni più conosciute e visitate della città. Si tratta di uno spettacolo di fontane danzanti che si svolge all’interno di una grande fontana situata davanti all’hotel e casinò Bellagio. L’evento si ripete regolarmente e può essere osservato gratuitamente dai passanti. Ogni giorno, centinaia di persone si radunano per assistere alle esibizioni di acqua, musica e luci che attirano visitatori provenienti da tutto il mondo.

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