Stanotte e domani notte, a Las Vegas, torna lo spettacolo di Wrestlemania 42, uno degli appuntamenti più attesi del mondo del wrestling. L’evento prevede incontri tra wrestler di alto livello, tra cui Cody Rhodes contro Orton e CM Punk contro Reigns. Due serate che attirano l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, con un programma ricco di match e sorprese. La manifestazione si svolge presso lo “Showcase of the Immortals”.

WrestleMania 42 è l’evento più atteso dell’anno: due notti di meraviglioso spettacolo targato Wwe live solo su Netflix. Il Super Bowl del wrestling sarà sulla piattaforma nelle notti italiane fra oggi e domani e per quella successiva (tra domenica e lunedì), direttamente dall’Allegiant Stadium di Las Vegas. Lo Showcase of the Immortals, come viene soprannominato l’evento che ha consacrato le leggende di Hulk Hogan, The Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, Steve Austin, The Rock e John Cena, che proprio lo scorso anno vinse il suo 17° titolo a WrestleMania, ai danni di Cody Rhodes. E l’American Nightmare sarà il grande protagonista del Main Event della Night 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cody Rhodes-Orton, CM Punk-Reigns e poi... Wrestlemania 42, si accende lo spettacolo a Las Vegas

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