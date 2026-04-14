A Las Vegas è partito The Romantic Tour di Bruno Mars che lo porterà in tutto il mondo Italia compresa Il video di Amicait

A Las Vegas, si è aperto il tour mondiale di Bruno Mars, intitolato The Romantic Tour, che prevede tappe anche in Italia. Venerdì scorso, il cantante vincitore di 16 Grammy ha eseguito il primo dei due concerti sold-out presso l’Allegiant Stadium. L’evento ha segnato l’inizio di una serie di date che lo porteranno in diverse città del mondo. La tournée ha riscosso grande interesse tra il pubblico e la stampa.

(askanews) – Venerdì scorso, Bruno Mars – la superstar vincitore di ben 16 Grammy – ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso l’ Allegiant Stadium. Segnando il primo tour da headliner di Bruno in quasi un decennio, la performance ha presentato una scaletta che spazia lungo tutta la sua carriera, con i brani preferiti dai fan accanto ai nuovi pezzi estratti dal suo album di successo #1 di Billboard, The Romantic, pubblicato il 27 febbraio 2026 via Atlantic Records. GUARDA LE FOTO Bruno Mars in Italia, i nuovi singoli di Ultimo e Tiziano Ferro e altre news musicali della settimana.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A Las Vegas è partito The Romantic Tour di Bruno Mars, che lo porterà in tutto il mondo, Italia compresa. Il video di Amica.it Bruno Mars, ha preso il via da Las Vegas il suo spettacolare ‘The Romantic Tour’Venerdì scorso Bruno Mars ha dato il via al suo tour mondiale ‘The Romantic Tour’, con il primo di due show sold-out a Las Vegas all’Allegiant... Bruno Mars: debutto trionfale del tour a Las VegasBruno Mars ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso... Almeno il Natale dovrebbe essere salvo... ma cosa non si fa per i petrodollari! #calendario #F1 Las Vegas, Qatar, Arabia e Abu Dhabi di fila: ipotesi da incubo! x.com Ti dico cosa dovresti assolutamente mangiare a Las Vegas Scrivi nei commenti qual è la tua tappa fissa a LA #lasvegas #america #cosamangiarealasvegas - facebook.com facebook