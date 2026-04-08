Tari irregolare ci contattati per evitare aggravamenti | a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiuti

A Lodi si sono diffusi di recente messaggi falsi riguardanti la tassa sui rifiuti, la TARI, con l’obiettivo di truffare i cittadini. La questura ha avvisato che alcuni residenti hanno ricevuto comunicazioni che chiedevano pagamenti o contatti per evitare sanzioni, ma si tratta di tentativi fraudolenti. Le autorità invitano a prestare attenzione e a verificare sempre le comunicazioni ufficiali per evitare di cadere nelle trappole.

Lodi, 8 aprile 2026 – Scatta l’allerta truffe in città: stanno circolando in questi giorni falsi messaggi relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti. A segnalarlo è il Comune, che invita i cittadini a prestare la massima attenzione. Il testo dell’SMS è chiaro e punta a creare urgenza: “Posizione TARI risulta irregolare, serve tempestivo contatto al n 89347716 per evitare eventuali aggravamenti”. Un messaggio che, però, non ha nulla a che vedere con gli uffici comunali. "Si tratta di un tentativo di raggiro", precisano dall’amministrazione. Il rischio, spiegano, è duplice: da un lato l’addebito di costi, dall’altro il possibile furto di dati personali e bancari attraverso tecniche di phishing, ovvero quelle frodi in cui i truffatori si spacciano per enti ufficiali per ottenere informazioni sensibili o denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti”: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiuti Le tariffe della Tari (tassa sui rifiuti) sono diminuite del 12,78%La tassa sui rifiuti (Tari) nel comune di Pescara è diminuita del 12,78% passando dai 413 euro del 2024 a 360 euro del 2025, rispetto a una media... Tari 2025, Messina tra le città con la tassa sui rifiuti più contenuta: il confronto nazionaleLa gestione dei rifiuti in Italia continua a mostrare forti disparità territoriali e un costante aumento della Tari, mentre rimangono irrisolte...