VIDEO | Bucchi guarda avanti | Resto ad Arezzo sintonia con la società La B un capolavoro

Cristian Bucchi ha commentato da bordocampo la sconfitta della sua squadra contro il Vicenza, avvenuta con il punteggio di 2-5 durante il primo turno di Supercoppa. Mentre i festeggiamenti per la promozione in Serie B erano ancora in corso con i tifosi, l’allenatore ha dichiarato di voler rimanere ad Arezzo e di sentirsi in sintonia con la società. Ha definito la promozione in Serie B come un vero e proprio capolavoro.

Cristian Bucchi ha commentato da bordocampo la partita persa contro il Vicenza per 2-5 nel turno d’esordio in Supercoppa, mentre ancora erano in corso i festeggiamenti con il pubblico per la serie B.“Ci stiamo rendendo conto adesso di ciò che abbiamo fatto in questa stagione. Ci spiace aver perso.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, fuga in avanti con le rivali che si sciolgono. Bucchi intravede il traguardo VIDEO | Bucchi ha ritrovato il suo Arezzo: "Spazzata via la negatività"Cristian Bucchi si presenta in sala stampa con l’animo leggero dopo il 2-0 al Livorno: “Stasera non provo sollievo ma grande gioia per i ragazzi. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: VIDEO | Bucchi guarda avanti: Resto ad Arezzo, sintonia con la società. La B un capolavoro. VIDEO | Bucchi guarda avanti: Resto ad Arezzo, sintonia con la società. La B un capolavoroIl tecnico amaranto dopo la sconfitta con il Vicenza in Supercoppa: Dispiace aver perso ma avevamo la testa altrove. Questi dieci mesi sono stati duri, intensi e meravigliosi. Ci sono tutte le compon ... arezzonotizie.it Bucchi soddisfatto: Punto prezioso, guardiamo avantiUn punto guadagnato e prezioso. Dobbiamo guardare l’andamento della partita e l’episodio più nitido per vincere ce l’hanno avuto loro con il rigore. E’ stato bravo Venturi a pararlo e a tenerci in ... lanazione.it