L'Arezzo si presenta al match con determinazione, mantenendo la testa della classifica grazie alle reti di Ionita e Varela. Sabato si gioca la partita decisiva per la promozione in Serie B, con il Comunale pieno di tifosi pronti a sostenere la squadra. Durante l'incontro, l'Arezzo ha controllato il gioco dal primo minuto, dominando il Livorno e riprendendosi il primo posto in classifica dopo la vittoria dell'Ascoli.

Nel momento più delicato, l’Arezzo tira fuori una prestazione maiuscola, domina il Livorno dall’inizio alla fine in un Comunale gremito e si riprende il primato dopo la vittoria dell’Ascoli di sabato. È arrivata la risposta che tutti si aspettavano: sul piano del gioco, dell’intensità, della cattiveria agonistica e, soprattutto, del risultato. Che poteva essere molto più largo del 2-0 maturato per i gol di Ionita in avvio e di Varela in chiusura, in un derby che non ha avuto storia. In campo per la prima volta dall’inizio ecco Arena al posto dello squalificato Pattarello. Dentro anche Iaccarino, Mawuli, Coppolaro e De Col. Il Cavallino attacca subito a testa bassa: neanche due minuti e Tavernelli impegna Seghetti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arezzo non molla mai. In testa con Ionita e Varela. Sabato match point per la B

IL NOTIZIARIO. Tornano Guccione, Varela e forse IonitaLo staff tecnico amaranto, dopo la partita di Sestri Levante contro il Bra e il successivo allenamento di sabato mattina, ha concesso alla squadra...

Il notiziario. Chierico e Ionita in mezzo. Ballottaggio Arena-VarelaAncora pochi giorni e poi sarà tempo della prima di tre finali che decideranno la stagione del Cavallino.