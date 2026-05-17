Lapponia I love IU’ | tutto quello che c’è da sapere sul film

Lapponia I love IU’: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lapponia I love IU’, film diretto da Ken-Are Bongo e interpretato da Erasmo Genzini, Nicolò Galasso, Gennaro Lucci e Sissi Jomppanen. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Quando una rapina “sbagliata” cambia la vita. E la geografia dell’esistenza. Come capita a Carmine Esposito, nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina alla criminalità. Fin da piccolo, immerso in un ambiente malavitoso, si ritrova a compiere piccoli furti, insieme agli amici Enzo e Antonio. Ma un giorno la vittima di una loro rapina è un importante boss mafioso. 🔗 Leggi su Tpi.it

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