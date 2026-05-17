Lapponia I love Iù | trama e cast del film di stasera

Questa sera va in onda il film Lapponia I love ù, con Erasmo Genzini nei panni di un napoletano che deve vivere due mesi in Finlandia StaseraErasmo Genzinivestirà i panni da protagonista in occasione del filmLapponia I love Iù, che andrà in onda su Rai1. Una commedia romantica che vuole divertire il telespettatore e fargli passare qualche ora di leggerezza. Una rapina finita male può cambiare il destino di una vita. È ciò che accade aCarmine Esposito, cresciuto a Napoli in una famiglia legata alla criminalità e abituato fin da bambino a piccoli furtiinsieme agli inseparabili Enzo e Antonio. Ma quando la vittima di una loro rapina si rivela essere un boss di peso, i tre si ritrovano con un debito impossibile da saldare e una minaccia che incombe sulle loro vite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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