Abbandonati i panni di Vito in Roberta Valente, Erasmo Genzini torna su Rai 1 come protagonista della commedia Lapponia I Love iù: ecco tutto quello che c'è da sapere sul film Lasciate le avventure (poco entusiasmanti) di Roberta Valente, la RAI continua in qualche modo a puntare sui suoi protagonisti. Stasera su Rai 1 andrà infatti in onda il film Lapponia I Love iù con Erasmo Genzini, colui che per 5 settimane i telespettatori hanno imparato a conoscere come Vito nella fiction. La trama completa di Lapponia I Love iù Carmine Esposito è nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina alla criminalità. Fin da piccolo, immerso in un ambiente malavitoso, si ritrova a compiere piccoli furti insieme agli amici Enzo e Antonio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lapponia I Love iù: la trama, il cast e la durata del film in onda stasera su Rai 1

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