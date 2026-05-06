I tennisti hanno lanciato un appello affinché venga aumentato il montepremi nei tornei del Grande Slam, richiedendo anche il rispetto dei propri diritti. La richiesta arriva in un momento di tensione tra giocatori e organizzatori delle competizioni, con alcuni atleti che minacciano di boicottare gli appuntamenti più importanti del calendario. La questione riguarda principalmente la redistribuzione dei premi e le condizioni contrattuali dei partecipanti.

I tennisti stanno lottando per riuscire a far aumentare il montepremi nei tornei del Grande Slam. Non si tratta solo di soldi, ma anche di diritti su temi come la maternità e la pensione Anche nello nello sport esistono problemi che spesso non si vedono, problemi degli atleti che restano nell’ombra e, in questo caso, finiscono su un campo di terra rossa. A Roma si stanno svolgendo gli Internazionali d’Italia 2026 e in questo contestoalcune tenniste hanno sollevato un problema in conferenza stampa: quello della percentuale di guadagno negli Slam(più correttamente il Grande Slam che indica quattro prestigiosi tornei internazionali nello stesso anno solare).🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Slam a rischio boicottaggio: l’appello dei tennisti per un giusto guadagno ed il rispetto dei diritti

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