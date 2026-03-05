Stadio Arechi presidente Fico ribadisce | useremo fondi di Coesione

Il presidente Fico ha confermato che i lavori allo stadio Arechi saranno finanziati utilizzando fondi di coesione provenienti dalla regione Campania. La regione sta attualmente valutando le modalità per reperire le risorse necessarie. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma l’intenzione è di utilizzare queste risorse per sostenere i lavori di ristrutturazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per i lavori allo stadio Arechi, la regione Campania sta valutando la possibilità di reperire le risorse necessarie attraverso i fondi di coesione. Dopo averlo anticipato in un incontro a Salerno, il presidente della regione Roberto Fico lo ha ribadito ieri intervenendo in commissione bilancio ad una serie di richieste di chiarimenti sulla vicenda dei finanziamenti destinati a restyling dello stadio rechi di Salerno lo scorso 23 gennaio il consigliere regionale Celano aveva presentato una interrogazione. Fico ha ricordato che. nella precedente amministrazione regionale era stato previsto di finanziare l'intervento con fondi FSR che secondo le valutazioni dell'Unione Europea non risultano utilizzabili per opere di grande impiantistica sportiva.