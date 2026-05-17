Un ultrà è stato colpito da un Daspo di cinque anni, che gli impedisce di accedere agli stadi. La misura include anche l’obbligo di firma presso il commissariato prima di ogni partita. La decisione è stata presa dal Tribunale di Ravenna, che ha convalidato l’ordinanza nei confronti di R. per aver lanciato fumogeni durante un evento sportivo. La misura si applica a chi si è reso protagonista di comportamenti violenti o pericolosi durante le manifestazioni sportive.

Cinque anni lontano dagli stadi e obbligo di firma in Commissariato a ogni partita. È il contenuto dell’ordinanza di convalida emessa dal Tribunale di Ravenna nei confronti di R.P., 21enne residente a Carpi, ritenuto responsabile di gravi episodi di intemperanza durante la stagione di Serie C 20252026. I fatti che hanno portato al massimo rigore sanzionatorio si sono consumati in due tempi, tra l’Emilia e l’Umbria. La cronologia burocratica è stata decisiva nel determinare la severità della pena. Sebbene i primi disordini siano avvenuti il 7 febbraio allo stadio di Ravenna (lancio di un fumogeno), la prima sanzione ufficiale è arrivata dal Questore di Perugia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lancio di fumogeni. Daspo di 5 anni per ultrà

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