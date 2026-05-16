Lancio di fumogeni in campo durante la partita Ravenna-Carpi | Daspo di cinque anni per un tifoso
Durante la partita tra Ravenna e Carpi, un tifoso ha lanciato un fumogeno in campo. L'episodio ha portato all'applicazione di un provvedimento di Daspo di cinque anni nei confronti dell'individuo coinvolto. La decisione è stata comunicata dalle autorità sportive e di polizia, che hanno preso misure immediate per garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi. La sanzione mira a prevenire ulteriori comportamenti analoghi nei prossimi incontri.
Quel lancio di un fumogeno costa caro a un tifoso del Carpi che ora per cinque anni non potrà più frequentare gli stadi. Tutto è accaduto durante l’incontro di calcio Ravenna-Carpi del campionato di Serie C, svoltosi il 7 febbraio scorso allo stadio “Bruno Benelli”. In quell'occasione erano stati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Sono un livello 58 (se ricordo bene) e non ho mai usato granate in questo gioco. reddit
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