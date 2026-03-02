Durante l'incontro tra Paternò e Messina, la polizia ha identificato nove ultras coinvolti nel lancio di fumogeni. Tra questi, anche un minorenne. A seguito delle indagini, il Questore ha emesso dei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di tutti e nove. L'operazione si è conclusa con l'applicazione del DASPO, che vieta loro di partecipare a eventi sportivi per un certo periodo.

Nove ultras sono stati identificati e sono stati emessi diversi provvedimenti di DASPO, questo il bilancio delle indagini condotte dalla Polizia di Stato in seguito alle contestazioni avvenute allo stadio "Falcone Borsellino" di Paternò (Catania) durante la partita Paternò-Messina dello scorso 1 febbraio. Gli episodi sono stati determinati da un clima di tensione tra la tifoseria e la proprietà del club, culminato nel lancio di fumogeni e nella sospensione della gara.

© Virgilio.it - Lancio di fumogeni durante gli eventi sportivi a Paternò vicino Catania, Daspo per 9 ultras compreso un minore

