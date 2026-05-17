Lanciano ennesima notte brava nel parco inclusivo di via Marconi dove da tempo i bambini giocano fra rifiuti e pericoli FOTO
Nella zona di via Marconi a Lanciano, il parco inclusivo “Tilde Lametti” continua ad essere teatro di episodi di degrado, con i bambini che spesso trovano il luogo disseminato di rifiuti e situazioni di pericolo. Questa mattina, come accade più volte nel recenti mesi, sono stati trovati rifiuti abbandonati e attrezzature danneggiate. Le condizioni del parco rimangono al centro di un’attenzione costante da parte di cittadini e autorità locali, che segnalano la situazione ormai da tempo.
Ennesimo risveglio nel degrado, per i fruitori del parco inclusivo “Tilde Lametti” di via Marconi, a Lanciano. Inaugurato nel 2019 e dedicato alla fondatrice del comitato locale del Centro Femminile Italiano, l'area giochi è l'unica sul territorio comunale progettata per accogliere bambini con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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