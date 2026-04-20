Lanciano al via i lavori da 900mila euro per riqualificare il Parco Diocleziano FOTO

A Lanciano sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Diocleziano, un intervento dal valore di circa 900mila euro. Dopo quasi tre anni dall'annuncio del finanziamento, i lavori sono stati avviati nell'ambito del Programma nazionale della qualità dell'abitare, promosso dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. L'intervento mira a migliorare le condizioni del parco e rinnovarne gli spazi pubblici.

A quasi tre anni dall'annuncio del finanziamento, partono a Lanciano i lavori di riqualificazione del parco Diocleziano nell'ambito del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua), promosso dal ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile con l'obiettivo di riqualificare.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lavori sul tetto della cattedrale: a Lanciano chiude il ponte DioclezianoSono lavori per la messa in sicurezza di alcune tegole del tetto della cattedrale della Madonna del Ponte, a Lanciano, a causare la chiusura per... Palestrina, consegnato il cantiere dell'ex Stazione Stefer: al via i lavori per il nuovo Polo Culturale da 900mila euroL'intervento, considerato di primaria importanza strategica per l'Amministrazione, mira a restituire una nuova centralità a un complesso di grande... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lavori riqualificazione parco Diocleziano; Maltempo Lanciano: Europa Verde Frentania sollecita misure; Maltempo, Europa Verde Frentania: Amministrazione Paolini inadeguata ad affrontare l'emergenza. Stamattina si è chiuso il primo anno del progetto UNESCO Blue Schools di cui la LNI di Pozzuoli è stata partner. E stamattina eravamo presenti all’Auditorium Porta del Parco di via Diocleziano e abbiamo raccontato la nostra attività di avvicinamento al mare d - facebook.com facebook