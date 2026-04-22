A Capua, un parco pensato per offrire spazi di gioco ai bambini con disabilità motorie si trova in condizioni di abbandono. Le sterpaglie e i rifiuti lo ricoprono, rendendo impossibile l’accesso alla giostra inclusiva. La zona, che avrebbe dovuto essere un punto di incontro e divertimento, si presenta ora in uno stato di incuria evidente.

Un’area verde destinata al gioco dei più piccoli a Capua è stata completamente invasa da sterpaglie e rifiuti, rendendo di fatto inaccessibile una giostra progettata specificamente per bambini con disabilità motorie. Il degrado che colpisce il parchetto di via Mariani è stato denunciato dal consigliere comunale Massimo Antropoli, il quale ha evidenziato come un presidio fondamentale per l’inclusione sociale sia ormai ridotto a un ammasso di vegetazione incolta e sporcizia. L’impatto del degrado sulla dignità dell’inclusività. Al centro della questione si trova una struttura ludica dai colori blu e gialli, un dispositivo pensato per garantire ai bambini con difficoltà motorie la possibilità di vivere le stesse emozioni di velocità e volo dei loro coetanei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capua, il parco inclusivo soffoca tra rifiuti e sterpaglie

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