Bloccati sul sentiero in Valle Cannobina soccorso in volo per due turisti tedeschi

Due turisti tedeschi sono rimasti bloccati su un sentiero nel territorio della Valle Cannobina nel tardo pomeriggio di ieri. La zona impervia del Rio Cavaglio ha impedito loro di proseguire e di tornare indietro autonomamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno deciso di intervenire con un'operazione di salvataggio in volo. L’intervento si è concluso con successo e i due escursionisti sono stati messi in sicurezza.

Brutta avventura ma a lieto fine per due escursionisti in Val Cannobina. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile, due turisti di nazionalità tedesca sono infatti stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati in una zona impervia del Rio Cavaglio.L'allarme e i soccorsiLa coppia, che si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Turisti tedeschi bloccati in Valle Cannobina: recuperati dall'elicottero dei vigili del fuocoI due escursionisti, padre e figlio, hanno perso il sentiero e si sono poi trovati in una posizione pericolosa senza più avere la possibilità di... Leggi anche: Tre turisti tedeschi in difficoltà sui sentieri della Valle Cannobina: recuperati dall'elisoccorso Temi più discussi: Turisti tedeschi bloccati in Valle Cannobina: recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco; Padre e figlio bloccati in Valle Cannobina: salvati con l’elicottero dei vigili del fuoco; Escursionisti in difficoltà in Valle Cannobina salvati dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Malpensa; Bloccati sull’orlo di un precipizio: in salvo grazie all’elicottero. Bloccati sul sentiero in Valle Cannobina, soccorso in volo per due turisti tedeschiI due escursionisti sono rimasti isolati in un punto impervio e recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco da Malpensa ... novaratoday.it Turisti tedeschi bloccati in Valle Cannobina: recuperati dall'elicottero dei vigili del fuocoI due escursionisti, padre e figlio, hanno perso il sentiero e si sono poi trovati in una posizione pericolosa senza più avere la possibilità di muoversi ... novaratoday.it MALESCO Provincia del Verbano Cusio Ossola Adagiato in un pianoro della Valle Vigezzo e punto d'incontro tra le vie di comunicazione tra la valle Cannobina e le Centovalli in Svizzera questo antico borgo è anche il punto d'incontro tra le diverse culture - facebook.com facebook Montagna: tre escursionisti dispersi in Val Cannobina, ricerche = x.com