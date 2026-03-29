I dati ufficiali indicano che il numero di turisti nella città supera il milione, confermando una crescita già percepita dagli operatori locali. L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per questa performance, che si riflette nei flussi turistici in aumento rispetto agli anni precedenti. La tendenza positiva si manifesta anche attraverso i numeri raccolti dai servizi turistici e dagli operatori del settore.

GROSSETO I dati ufficiali confermano una tendenza già percepita da tempo dagli operatori: il turismo a Grosseto è in crescita. A certificarlo sono le ultime rilevazioni sulle presenze, che sfiorano quota 1,2 milioni, con un aumento che riguarda sia i visitatori italiani sia quelli stranieri. Numeri che segnano un risultato significativo per il territorio e che, secondo l’amministrazione comunale del capoluogo, rappresentano il frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni e operatori del settore. "Abbiamo raggiunto un traguardo importante – sottolinea il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che conferma l’attrattività della nostra area e premia l’impegno portato avanti in questi anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turisti, Grosseto vola a più di un milione. Amministrazione soddisfatta

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