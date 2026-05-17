In un’area monitorata, sensori installati a terra e droni volanti lavorano insieme per tenere sotto controllo l’ambiente. Gli apparecchi rilevano dati sulla qualità dell’aria, sulla presenza di sostanze nocive e su eventuali cambiamenti nel territorio. Le immagini catturate dai droni vengono trasmesse a sistemi di analisi, fornendo informazioni in tempo reale. Questa combinazione di tecnologie permette di osservare e raccogliere dati senza intervento diretto, creando un sistema di sorveglianza integrato e continuo.

Dall’alto gli occhi elettronici e dal basso una serie di sensori, terranno sotto controllo l’ambiente. Sono due le “squadra tecnologiche“ pronte a entrare in campo. La prima è una rete di sensori dislocati sul territorio comunale per monitorare i parametri meteoclimatici, inquinanti atmosferici e rumore; per rilevare temperature, umidità, pioggia, vento e pressione atmosferica tutto l’anno, anche durante eventi atmosferici estremi; per progettare spazi verdi e programmare interventi a riduzione dell’inquinamento. La seconda è formata da due droni per rilevazioni ambientali e di fotogrammetria che, uniti alle rilevazioni dei sensori, potranno dare un panorama delle isole di calore in città e dello stato di salute della vegetazione nelle aree boschive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ambiente “sorvegliato“. In campo sensori e droni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A LOOK INTO PALANTIRs MAVEN SMART SYSTEM SOFTWARE FOR SURVEILLING & LAUNCHING ATTACKS ON IRAN

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pinguini sentinelle dell'ambiente in Patagonia, dotati di sensori rilevano inquinanti Pfas

Leggi anche: Droni, sensori e tradizione: così 5mila giovani stanno rivoluzionando l'agricoltura pugliese

Bio-DINO: un codificatore di immagini sulla biodiversità auto-sorvegliato addestrato su ~31 milioni di immagini reddit