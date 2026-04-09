Pinguini sentinelle dell' ambiente in Patagonia dotati di sensori rilevano inquinanti Pfas

In Patagonia, alcuni pinguini sono stati dotati di sensori applicati alle zampe, che hanno permesso agli scienziati di rilevare la presenza di Pfas nella regione. Questa iniziativa ha coinvolto gli uccelli come sentinelle dell'ambiente, contribuendo a monitorare la diffusione di sostanze inquinanti in aree distanti e poco accessibili. I dati raccolti forniscono informazioni sulla contaminazione ambientale in una zona remota del continente.

Milano, 9 apr. (Adnkronos Salute) - I pinguini della Patagonia si improvvisano 'tossicologi': dotati di sensori, applicati alle loro zampe, hanno aiutato gli studiosi umani a intercettare la presenza di Pfas anche in questa terra remota. Lo studio che descrive l'esperienza con questi esemplari - pinguini di Magellano in Argentina - mostra come gli animali possano svolgere il ruolo di 'sentinelle' del proprio ambiente attraverso un metodo non invasivo, che prevede di far loro indossare per alcuni giorni, durante la stagione riproduttiva, degli anelli alle zampe dotati appunto di sensori chimici. Ed è così che sulle loro terre sono stati intercettati gli inquinanti noti come 'sostanze chimiche eterne'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pinguini sentinelle dell'ambiente in Patagonia, dotati di sensori rilevano inquinanti Pfas Puma contro pinguini: cosa sta succedendo davvero in PatagoniaIl ritorno del puma in Patagonia ha esposto i pinguini di Magellano a un predatore da cui non riescono a difendersi. Leggi anche: Inquinanti eterni. Il convegno sugli Pfas