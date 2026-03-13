Droni sensori e tradizione | così 5mila giovani stanno rivoluzionando l' agricoltura pugliese

In Puglia, oltre 4.000 giovani under 35 gestiscono aziende agricole che utilizzano droni e sensori. Questi strumenti moderni si integrano con le tecniche tradizionali, portando una vera rivoluzione nel settore agricolo regionale. La presenza di questa nuova generazione di imprenditori evidenzia un cambiamento nelle modalità di coltivazione e gestione delle terre. La loro attività sta contribuendo a rinnovare il volto dell'agricoltura pugliese.

Sul territorio regionale sono presenti 4.928 imprese agricole guidate da under 35: il dato pone la Puglia ai vertici italiani. L'agricoltura è l'unico settore che registra una crescita del lavoratori giovanile, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente L'agricoltura torna fra i business principali in Puglia. Il rinnovato spirito imprenditoriale verso la terra emerge nei dati dalle aziende agricole guidate dagli under 35: nella regione sono 4.928 le imprese che vedono a capo dei giovani. Il dato è emerso da un'analisi di Coldiretti Puglia, diffusa in occasione della finale a Roma dell'Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare le esperienze imprenditoriali più innovative dei giovani agricoltori.

