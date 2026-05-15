Quando si gioca la finale degli Internazionali d'Italia 2026 a Roma data e orario dell'incontro

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si svolgerà domenica 17 maggio al Foro Italico di Roma alle ore 17. Due tennisti italiani potrebbero essere i protagonisti di questa sfida decisiva. La competizione si terrà nel weekend, con la finale che chiuderà il torneo. I giocatori qualificati si sono affrontati nelle fasi precedenti, determinando i contendenti che si sfideranno sul campo principale. La partita si giocherà in un impianto all'aperto, con le tribune pronte ad accogliere il pubblico.

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La finale degli Internazionali d'Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L'incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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