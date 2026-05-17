Lago di Garda traina il lusso residenziale | oltre 4 miliardi di euro di case di pregio

Il mercato immobiliare di lusso nell’area del Lago di Garda registra un continuo incremento, con un valore complessivo che supera i 4 miliardi di euro. Le proprietà di pregio nella regione attirano investimenti e interesse da parte di acquirenti nazionali e internazionali, contribuendo a mantenere il settore tra i più rilevanti in Italia. La domanda di abitazioni esclusive si concentra principalmente sulle zone più rinomate, dove si concentrano le residenze di alta gamma.

Il mercato immobiliare di lusso nell’area del Lago di Garda continua a crescere e si conferma tra i più importanti d’Italia. Continua a salire l'offerta di appartamenti di pregio, anche in residence, meno richiesta per le ville. Secondo la quinta edizione dell’Osservatorio sul mercato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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