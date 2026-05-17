Ieri sera, nel municipio, si è svolta una cerimonia per celebrare la vittoria della squadra di calcio locale, che ha conquistato la promozione in Promozione dopo aver vinto il campionato. L’amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento alla società sportiva, riconoscendo il risultato ottenuto. La squadra ha partecipato alla festa organizzata nel centro cittadino, mentre i rappresentanti comunali hanno espresso parole di congratulazioni per il risultato raggiunto. La premiazione si è svolta alla presenza di alcuni tifosi e membri della società.

L’ Am Aglianese è stata premiata dall’Amministrazione Comunale di Agliana per la vittoria nel campionato che le ha consentito il passaggio in Promozione. La cerimonia, semplice ma solenne, tenutasi nella sala consiliare ha confermato il forte legame tra il club neroverde e la comunità di Agliana rappresentata nell’occasione dal sindaco Luca Benesperi e dall’assessore allo sport Tommaso Allori. Il sindaco ha consegnato un targa ai presidenti dell’Am Aglianese Lorenzo Mazzetti e Matteo Antonini e che hanno ricambiato col dono di una speciale maglia neroverde al sindaco Benesperi. Tanti ringraziamenti reciproci in un clima gioioso e amichevole.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Aglianese premiata. La festa ieri in Comune: "Un grande traguardo"

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