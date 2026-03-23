Si è concluso ieri l’ultimo turno di calcio dilettantistico, E per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di tirare le somme, iniziando dalla Prima Categoria. Nel girone B, al termine della ventiseiesima giornata, l’AM Aglianese "vede" il salto in Promozione sempre più vicino: Sordi ha segnato il gol dell’1-0 sulla Pietà e solamente la contemporanea vittoria del Monsummano (2-1 contro il Tempio Chiazzano) ha impedito alla banda Matteoni di festeggiare in anticipo. Pari senza reti tra Atletico Spedalino e Montagna Pistoiese, per un punto che alla Montagna rimasta impelagata in zona playout serve però poco. Passando al girone C, pollice alzato per il Quarrata: Pratesi e Campana hanno certificato il 2-1 sull’Isolotto, con la quinta posizione che dista solo due lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima, Seconda e Terza Categoria. L’Aglianese "vede» il traguardo. Il Chiesina continua a sperare

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