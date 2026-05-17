Laghetto ancora senza gestore | Fate presto

Il laghetto di Cantone continua a rimanere senza un gestore ufficiale, poiché la procedura del Parco del Roccolo per trovare un nuovo incaricato si è conclusa senza risultati positivi. Due soggetti avevano presentato domanda, ma entrambi sono stati esclusi dalla selezione perché considerati non idonei. La situazione lascia l’area di via Monti ancora priva di una gestione formale, mentre si fa appello a un intervento rapido per risolvere la questione.

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Nuovo stop per il futuro del laghetto di Cantone. La procedura avviata dal Parco del Roccolo per individuare un nuovo gestore dell’area di via Monti si è conclusa con un nulla di fatto: i due soggetti che avevano partecipato al bando sono stati giudicati non idonei. Un esito che costringerà con ogni probabilità a ripartire con una nuova gara, prolungando la chiusura dell’area verde, ormai inutilizzata da oltre tre anni. La vicenda torna così al centro del dibattito politico cittadino, con la Lega che chiede tempi rapidi per evitare un ulteriore abbandono di uno spazio considerato strategico per la frazione di Cantone e per tutta la comunità nervianese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laghetto ancora senza gestore: "Fate presto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RUNNING THE CHAINSAW AND BUSHWACKER TODAY - IMPROVING THE PROPERTY CUTTING TREES - ECHO/STIHL Sullo stesso argomento Rapina in banca a Napoli, i messaggi degli ostaggi scritti sui fogli: “Fate presto, siamo senza ossigeno”Gli ostaggi della rapina alla banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro hanno provato a comunicare all'esterno attraverso la vetrata della... Leggi anche: Perugia, l'arena cinematografica dei Giardini del Frontone resta ancora senza gestore Laghetto ancora senza gestore: Fate prestoNuovo stop per il futuro del laghetto di Cantone. La procedura avviata dal Parco del Roccolo per individuare un nuovo gestore dell’area di via Monti si è conclusa con un nulla di fatto: i due soggetti ... ilgiorno.it