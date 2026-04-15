Perugia l' arena cinematografica dei Giardini del Frontone resta ancora senza gestore

L’arena cinematografica dei Giardini del Frontone a Perugia continua a rimanere senza un gestore. Il Comune ha avviato il procedimento per affidare la gestione dell’impianto, con scadenza prevista per l’11 giugno 2026. La decisione è stata comunicata il 26 marzo 2026, in vista della prossima scadenza dell’attuale contratto di gestione. Fino a quel momento, l’arena resta operativa senza un nuovo incaricato.

L'arena cinematografica dei Giardini del Frontone resta ancora senza gestore. Il 26 marzo 2026 il Comune di Perugia ha avviato l’iter per l’affidamento della gestione dell’arena cinematografica estiva in quanto l’attuale gestione dei servizi è prossima alla scadenza, prevista per l’11 giugno 2026.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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