Rapina in banca a Napoli i messaggi degli ostaggi scritti sui fogli | Fate presto siamo senza ossigeno
Durante una rapina in una banca di Napoli, gli ostaggi sono riusciti a comunicare con l'esterno scrivendo messaggi sui fogli. Tra le note lasciate, uno recava la richiesta di aiuto, con scritto:
Gli ostaggi della rapina alla banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro hanno provato a comunicare all'esterno attraverso la vetrata della stanza nella quale erano stati rinchiusi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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