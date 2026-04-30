Ladri in pieno giorno a Lancusi | amaro rientro per una donna

A Lancusi di Fisciano, durante le ore diurne, ignoti ladri sono entrati in una abitazione, portando a termine un furto. Una donna che si trovava in casa ha vissuto un rientro amaro dopo aver scoperto l'intrusione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. La dinamica dell'episodio non è ancora stata ufficialmente chiarita.

Furto a Lancusi di Fisciano: ignoti si sarebbero introdotti in un'abitazione per mettere a segno un colpo, in pieno giorno. La proprietaria della casa presa di mira, rientrando e comprendendo l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari. Indagini in corso, dunque, per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo - ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio - ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni. Ladri in azione in pieno giorno. Aperta e vuotata la cassaforteUn furto in pieno giorno, martedì mattina, è stato messo a segno in un appartamento in via Lucentini a Tolentino, in zona Fornace. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Colpo in pieno giorno a Piagge. Ladri in azione in via Franchetta; Tentano di rubare un’auto in pieno giorno: ladri in azione a Settimo Torinese; Doppio colpo nella villetta: ladri acrobati svaligiano 2 abitazioni in pieno giorno; Colpo in pieno giorno a Urgnano: ladri svuotano la cassaforte e portano via i gioielli. Proserpio, furto in pieno giorno. Segano le sbarre ed entrano nella casaFurto in pieno giorno a Proserpio, nella zona residenziale di via Sciareé, dove mercoledì, pochi minuti prima di mezzogiorno, alcuni ladri hanno preso di mira un’abitazione. laprovinciadicomo.it Blitz dei ladri in pieno giorno in una villetta di via Nottolini a San ConcordioI residenti hanno notato qualcosa di strano e chiamato il 112. Abitazione a soqquadro: i ladri sarebbero stati presi nell'immediatezza ... luccaindiretta.it Una banda di ladri che, a differenza delle passate emergenze, non prende di mira le abitazioni private, le case e le villette dell’entroterra e della prima collina, bensì i cantieri edili, innumerevoli, che sono aperti in Riviera. A farne le spese, tra tutti, spicca l’area - facebook.com facebook