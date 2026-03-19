ladri in azione in pieno giorno aperta e vuotata la cassaforte

Martedì mattina, in via Lucentini a Tolentino, in zona Fornace, ladri sono entrati in un appartamento e hanno aperto e svuotato la cassaforte. Il furto è avvenuto durante le ore diurne, senza che nessuno si accorgesse immediatamente dell’accaduto. La scena si è svolta senza interventi o resistenze da parte dei residenti o delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Un furto in pieno giorno, martedì mattina, è stato messo a segno in un appartamento in via Lucentini a Tolentino, in zona Fornace. Secondo le ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati in azione intorno alle 11.30, approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Si sarebbero diretti alla cassaforte, l’avrebbero aperta con un frullino, e avrebbero rubato l’oro e gli oggetti preziosi, anche di un certo valore affettivo, che erano all’interno. Il valore del bottino è in corso di quantificazione, ma dovrebbe aggirarsi sui 3mila euro circa. I malviventi sono passati dalla porta principale. L’appartamento si trova agli ultimi piani di un condominio; nessuno dei vicini avrebbe sentito nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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