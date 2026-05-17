La sanità in Lucania sta affrontando una grave crisi finanziaria, con un buco di circa 150 milioni di euro nel bilancio. Circa 60.000 cittadini della regione si trovano a rinunciare alle cure mediche a causa delle difficoltà del sistema sanitario. La gestione di questa situazione comporta diverse sfide, ma ancora non sono stati definiti interventi concreti per colmare il deficit. La situazione evidenzia problemi strutturali e difficoltà di organizzazione nel settore sanitario locale.

? Punti chiave Perché 60.000 lucani sono costretti a rinunciare alle cure mediche?. Come viene gestito il buco di bilancio da 150 milioni?. Chi dovrà rispondere dei problemi organizzativi della medicina territoriale?. Perché i pazienti lucani devono curarsi fuori regione a costi altissimi?.? In Breve Spesa per cure fuori sede lucane raggiunta quota 130 milioni di euro.. Circa 60.000 cittadini lucani rinunciano alle prestazioni mediche necessarie.. Critiche alla delibera 6002024 non discussa in Consiglio regionale.. Rischio scarico responsabilità gestione personale sui sindaci secondo Lacorazza.. Piero Lacorazza denuncia un vuoto di gestione politica nella sanità lucana mentre la Regione affronta un deficit di 150 milioni di euro accumulato negli ultimi quattro anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lacorazza: sanità lucana in crisi, 150 milioni di buco di bilancio

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