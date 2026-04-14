Sanità in Basilicata | tasse più alte per coprire il buco di bilancio

La Giunta regionale della Basilicata ha deciso di aumentare l’addizionale IRPEF per coprire il deficit del sistema sanitario locale. Questa scelta ha provocato reazioni molto dure da parte delle rappresentanze sindacali, che hanno espresso forte disappunto. La misura riguarda i contribuenti della regione, coinvolgendo direttamente le loro tasche per far fronte alle difficoltà di bilancio del settore sanitario. La questione ha acceso un dibattito acceso tra le parti interessate.

La decisione della Giunta regionale di Basilicata di far gravare sui contribuenti un aumento dell’addizionale IRPEF per sanare il bilancio del sistema sanitario locale ha scatenato una durissima reazione da parte delle rappresentanze sindacali. Angelo Summa, segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, ha denunciato l’inaccettabilità di un provvedimento che colpirebbe i cittadini proprio mentre la gestione sanitaria regionale, sotto il governo Bardi da sette anni, appare in uno stato di totale disfacimento. Il peso fiscale sulla salute dei lucani. L’incremento della tassazione regionale viene percepito come una vera e propria beffa dai lavoratori e dai pensionati della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Basilicata: tasse più alte per coprire il buco di bilancio La Puglia del Pd, più tasse e meno servizi: il buco della sanità lo pagano i cittadiniLa Puglia è una bomba ad orologeria che rischia di esplodere nelle tasche dei contribuenti, un cortocircuito dove il cinismo della sinistra e il... Leggi anche: Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti Storie di buona sanità in Abruzzo. Il ringraziamento da parte dei familiari di un anziano paziente seguito dai dottori Antonini e Di Marco. - facebook.com facebook Ecco gli AFT, come cambia la sanità bolognese x.com