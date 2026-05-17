L’ACF Arezzo chiude col sorriso | rimonta la Res Roma e saluta la stagione con tre punti

L’ACF Arezzo ha concluso il campionato 202526 con una vittoria in rimonta contro la Res Roma. La partita è iniziata con un risultato sfavorevole per la squadra ospite, ma nel corso del match sono avvenuti diversi cambiamenti di punteggio. Alla fine, l’Arezzese ha ottenuto tre punti e ha lasciato il campo con un sorriso, salutando così la stagione con una vittoria importante. La gara si è conclusa con un finale emozionante e un pubblico che ha applaudito entrambe le squadre.

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Partita pazza, ribaltone e ultimi applausi. L’ACF Arezzo chiude il campionato 202526 con una vittoria in rimonta sul campo della Res Roma, al termine di una gara iniziata nel peggiore dei modi ma finita con tre punti messi in valigia e un sorriso per salutare la stagione. Nella capitale le amaranto partono con il freno a mano tirato e dopo appena due minuti si ritrovano già sotto: Ferraresi pesca Palombi che davanti a Di Nallo non sbaglia e firma l’1-0. L’Arezzo reagisce subito, trova anche il pari con D’Elia, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Le ragazze di Benedetti però non si scompongono e continuano a spingere. Al 12’ arriva il meritato pareggio: Razzolini inventa, Hervieux scappa in area e batte Merolla per l’1-1. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - L’ACF Arezzo chiude col sorriso: rimonta la Res Roma e saluta la stagione con tre punti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il campionato si conclude con una vittoria. L'ACF Arezzo in rimonta porta a casa 3 punti La stagione dell’Arezzo si chiude con una sconfitta: a Benevento finisce 1-0Benevento, 9 maggio 2026 – Finisce con una sconfitta a Benevento la stagione dell’Arezzo. Acf Arezzo presente a Roma alla giornata Figc dedicata al SafeguardingArezzo, 24 marzo 2026 – Nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, ACF Arezzo ha preso parte alla giornata di formazione sulle politiche di Safeguarding FIGC, in programma presso la sede federale della ... lanazione.it