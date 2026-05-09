La stagione dell’Arezzo si conclude con una sconfitta sul campo del Benevento, dove la squadra ospite perde 1-0. La partita si decide a metà primo tempo, quando il Benevento ottiene un rigore trasformato da Salvemini. Dopo la rete, nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol del pareggio, e il match si chiude con il risultato di 1-0. La partita si svolge allo stadio Vigorito.

Benevento, 9 maggio 2026 – Finisce con una sconfitta a Benevento la stagione dell’Arezzo. Al Vigorito, i padroni di casa passano alla mezz’ora con un rigore di Salvemini e il risultato non cambia più. Gli amaranto chiudono quindi la Supercoppa di C a zero punti, ma poco male: con i sanniti e il Vicenza l’appuntamento che conta è con la prossima serie B che inizierà il 21 agosto. Bucchi, ex della sfida, lascia in tribuna Gigli, De Col, Viviani, Ravasio e Ionita, altro ex di turno che prima della gara riceve il premio per il miglior giocatore del mese d’aprile nel girone B. Fuori anche Mawuli, rientrato in Ghana. Dall’altra parte, l’altro grande ex Floro Flores, che ha ricordato con belle parole la sua esperienza ad Arezzo da calciatore nella conferenza stampa della vigilia, schiera i suoi con il consueto 4-2-3-1.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stagione dell’Arezzo si chiude con una sconfitta: a Benevento finisce 1-0

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