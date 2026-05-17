Il mondo del calcio si prepara a salutare due figure chiave della squadra giallorossa. Il direttore sportivo Mauro Chiodini ha lasciato il club per approdare alla Civitanovese, mentre l’allenatore Claudio Labriola ha annunciato la fine della sua esperienza con un messaggio che ricorda i cinque anni trascorsi. Attualmente, l’attenzione si concentra sul futuro dell’Osimana, ma i primi addii sono già stati ufficializzati, segnando un passaggio importante per la squadra.

In attesa di quello che sarà dell’ Osimana, il presente racconta solo di addii in casa giallorossa. I primi quelli del direttore sportivo Mauro Chiodini sceso alla Civitanovese e di mister Claudio Labriola che l’ha seguito nell’avventura rossoblù. Labriola, prima di intraprendere la nuova avventura (presentato ieri), ha voluto ringraziare e salutare Osimo con un lungo post sui social. Dopo essere stato giocatore (indimenticabile il gol nel finale che decise il derby contro il Castelfidardo al Diana) e allenatore. Un post che inizia così: "Grazie Osimana!" e due cuori giallorossi. Continuando. "E inevitabilmente arrivò il giorno dei saluti e dei ringraziamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Labriola, addio al miele: "Cinque anni meravigliosi"

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