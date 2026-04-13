I miei meravigliosi anni ’80…bis | Nino D’Angelo in concerto al teatro Antico di Taormina
Nino D’Angelo è tornato sul palco del teatro Antico di Taormina con il suo nuovo spettacolo intitolato “I miei meravigliosi anni ’80…bis”. L’evento celebra i 50 anni di attività del cantante napoletano, invitando il pubblico a rivivere le emozioni dei suoi anni più significativi. La serata ha visto la partecipazione di numerosi fan e appassionati, pronti a ascoltare le sue canzoni più celebri.
Si chiama “I miei meravigliosi anni ’80.bis” il concerto con il quale il cantautore napoletano per eccellenza Nino D’Angelo celebrerà i suoi 50 anni di carriera. Una cifra tonda, che coincide con una grande festa della musica, che Nino D’Angelo condividerà con i fan siciliani. Due le date.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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