I miei meravigliosi anni ’80…bis | Nino D’Angelo in concerto al teatro Antico di Taormina

Nino D’Angelo è tornato sul palco del teatro Antico di Taormina con il suo nuovo spettacolo intitolato “I miei meravigliosi anni ’80…bis”. L’evento celebra i 50 anni di attività del cantante napoletano, invitando il pubblico a rivivere le emozioni dei suoi anni più significativi. La serata ha visto la partecipazione di numerosi fan e appassionati, pronti a ascoltare le sue canzoni più celebri.