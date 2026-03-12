Tim torna all’utile dopo cinque anni Labriola | siamo un’azienda normale

Dopo cinque anni, Tim ha registrato un risultato positivo nel suo bilancio annuale. L’azienda ha concluso l’esercizio in utile, segnando un cambiamento rispetto agli anni precedenti. Il direttore generale ha commentato che l’azienda si considera normale, senza particolari aggettivi. Il 2025 ha rappresentato un momento di svolta per la società, che ora punta a consolidare questa tendenza.

Dopo cinque anni Tim torna a chiudere un intero esercizio in utile. Il 2025 "ha segnato un altro passo decisivo nel nostro percorso per rendere Tim un’azienda ‘normale’, operativamente disciplinata, strategicamente coerente e finanziariamente prevedibile", aveva detto l’ad Pietro Labriola dopo aver esaminato i risultati preliminari e ora anche ‘in nero’. Dopo la vendita di Netco un altro anno ‘straordinario’, in particolare per il rimborso di un miliardo per un canone non dovuto (pagato 27 anni prima) che porta il risultato netto a 519 milioni, rispetto a una perdita di 364 milioni di euro dell’anno precedente, beneficiando di proventi non ricorrenti per 157 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tim torna all’utile dopo cinque anni. Labriola: siamo un’azienda normale Articoli correlati Tim torna al profitto: Brasile salva l’utileIl bilancio consolidato di Tim ha registrato un utile netto di 297 milioni di euro, segnando una svolta dopo quattro anni di difficoltà. Leggi anche: L’allarme di Labriola (Tim): "Crescono i rischi digitali" Contenuti utili per approfondire Tim torna Temi più discussi: TIM torna all’utile nel 2025 dopo la cessione della rete; Tim chiude il 2025 con 519 milioni di utili grazie al Brasile e al rimborso del canone del 1998; Tim torna all’utile dopo cinque anni grazie alla cessione delle reti; Tim torna all’utile dopo cinque anni. Labriola: siamo un’azienda normale. Tim torna in utile nel 2025 per 519 milioniTim torna in utile nel 2025 per 519 milioni, prima delle quote di competenza di terzi, rispetto a una perdita di 364 milioni di euro dell'anno precedente, beneficiando di proventi non ricorrenti per ... msn.com Tim chiude il 2025 con 519 milioni di utili grazie al Brasile e al rimborso del canone del 1998Tim torna a produrre utili nel 2025. Il cda del gruppo tlc guidato dal ceo Pietro Labriola ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio separato di Tim spa. Per la prima volta da ... milanofinanza.it Tim torna in utile nel 2025 per 519 milioni. Assemblea convocata per il 15 aprile #ANSA x.com Massimo Lopez torna nel fortino per raccontare le evoluzioni di TIM, on air da martedì 24 febbraio - facebook.com facebook