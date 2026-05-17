L’abbraccio dei nipoti ai bambini di guerra dell’ufficiale americano
In un momento in cui molte persone si avvicinano alle proprie origini attraverso il turismo, l’Appennino sta diventando meta di visitatori interessati alle proprie radici familiari. Recentemente, un ufficiale americano ha portato in visita alcuni dei nipoti con l’obiettivo di far conoscere loro il territorio e le proprie radici italiane. Durante l’incontro, i nipoti hanno abbracciato alcuni bambini locali coinvolti in iniziative di solidarietà. La visita si è svolta in un’atmosfera di rispetto e curiosità tra le diverse generazioni.
In un’epoca in cui il turismo delle radici coinvolge sempre più persone, l’ Appennino sta scoprendo una vocazione speciale: grazie all’attività del Museo delle storie della Linea Gotica, il territorio si sta infatti specializzando nell’accoglienza dei discendenti di quei militari che operarono localmente nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale. Gli ultimi pellegrini di questo percorso della memoria sono stati i coniugi californiani Dana ed Ellen Miller, giunti in paese nei giorni scorsi per incontrare Erminia Zappoli e Medardo Pinastri, due "ex ragazzi" del 1945. All’origine del viaggio ci sono una ventina di scatti realizzati nelle frazioni di Campedello e Monzone di Labante da Hans Georg, zio di Dana e all’epoca ufficiale medico della 10ª Divisione da Montagna americana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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